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22.10.2021 20:14
Рубрика: Власть

В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции

Текст: Дмитрий Кулемякин

Российские власти следят за ситуацией в Турции, где несколько россиян были арестованы. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан РФ", - заявили в МИД РИА Новости.

Отмечается, что российские дипломаты уже обратились к турецкой стороне. "Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации", - добавили в МИД.

Ранее турецкая сторона задержала четырех граждан России. Их обвиняют в шпионаже.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция Правительство МИД Российско-турецкие отношения

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