В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции

Российские власти следят за ситуацией в Турции, где несколько россиян были арестованы. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан РФ", - заявили в МИД РИА Новости.

Отмечается, что российские дипломаты уже обратились к турецкой стороне. "Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации", - добавили в МИД.

Ранее турецкая сторона задержала четырех граждан России. Их обвиняют в шпионаже.