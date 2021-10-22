В Минэнерго рассказали, на сколько еще лет России хватит запасов угля

В Минэнерго пришли к выводу, что запасов угля в России хватит еще на 350 лет. Об этом рассказал директор департамента ведомства по внешнеэкономическому сотрудничеству и развитию топливных рынков Сергей Мочальников.

В интервью РИА Новости он заявил, что запасы угля в нашей стране превышают 400 миллиардов тонн. "Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи - приблизительно на 350 лет", - подчеркнул чиновник.

Также Мочальников сообщил, что объемы угледобычи постепенно увеличиваются. По итогам 2021 года этот показатель вырастет на 6%. В 2022 году Минэнерго ожидает рост добычи угля на 1,5% по сравнению с текущими показателями.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в три-четыре раза - до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок.