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22.10.2021 12:28
Рубрика: Культура

В Москве завершилась первая выставка народных промыслов России

Фото: Пресс-служба Фонда "Росконгресс" Фото: Пресс-служба Фонда "Росконгресс"
Фото: Пресс-служба Фонда "Росконгресс"

В Москве, на площадке Фонда Росконгресс, завершилась первая выставка изделий всемирно известных предприятий народно-художественных промыслов России.

Сегодня продукция народных промыслов - это не просто предметы декора или домашнего обихода, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее индивидуальность. Это, без преувеличения, основа отечественной культуры и один из лучших способов изучения богатейших традиций нашего государства. Именно поэтому сохранение и поддержка народных промыслов - одна из важнейших задач, которую Фонд Росконгресс намерен реализовывать на площадках мероприятий.

Для посетителей выставка стала местом, где они смогли узнать о предприятиях и оценили богатейший выбор подарков, сувениров и актуальных изделий народных художественных промыслов. Представители компаний-партнеров благодаря презентации смогли увидеть возможности для пополнения собственных фондов корпоративных подарков.

"Уникальные отечественные народные промыслы знакомы каждому с детства: редко встретишь дом, где бы они не украшали стены, не стояли бы в сервантах. Хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, вологодское и елецкое кружева, жостовские и нижнетагильские расписные подносы, торжокское золотое шитье - это только одни из немногих знаменитых отечественных народно-художественных промыслов. Я рада, что нам удалось создать такой неординарный проект, который имеет еще и крайне важное социальное значение. Благодаря восстановлению предприятий народных художественных промыслов, создаются дополнительные рабочие места, развивается инфраструктура региона - именно это является драйвером привлечения внимания туристов", - отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Культура Арт Народные промыслы

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