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22.10.2021 09:26
Рубрика: Экономика

В МВД РФ рассказали о правилах получения иностранцами медицинской визы

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Прибывающие на лечение в Россию граждане других стран смогут получить новый вид виз - обыкновенную медицинскую.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об этом говорилось на Международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму​.

"Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях прохождения лечения, и сопровождающему его лицу будет оформляться обыкновенная медицинская виза", - цитируют РИА Новости заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова.

Он также уточнил, что обыкновенная медицинская виза будет выдаваться на срок до одного года.

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