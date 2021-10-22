В МВД РФ рассказали о правилах получения иностранцами медицинской визы

Прибывающие на лечение в Россию граждане других стран смогут получить новый вид виз - обыкновенную медицинскую.

Об этом говорилось на Международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму​.

"Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях прохождения лечения, и сопровождающему его лицу будет оформляться обыкновенная медицинская виза", - цитируют РИА Новости заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова.

Он также уточнил, что обыкновенная медицинская виза будет выдаваться на срок до одного года.

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