В Осло открылся обновленный музей Мунка

Музей Мунка существует в Осло с 1963 года. Теперь он переехал в новое здание. 28 тысяч экспонатов разместятся на 13 этажах здания, построенного на набережной в районе Бьорвик. На строительство музея было потрачено почти четверть миллиарда евро.

Новый музей в пять раз больше старого, а на его крыше устроены смотровая площадка с видом на Осло-фьорд и ресторан. Экспозиции в музее будут посвящены не только Мунку, но и истории Осло, о связи художника и его родного города.

Первой выставкой, открывшей обновленный музей, стал проект "Одиночество души", объединившая произведения Эдварда Мунка и Трейси Эмин. В музее будут проходить не только выставки, но литературные клубы, будут работать реставрационные мастерские.

Пока музей строился, часть его коллекции гастролировала по миру, а в 2019 году побывала в Третьяковской галерее.

Досье

Самая известная картина Эдварда Мунка - "Крик". Самая экспрессивная работа в истории искусства была создана в конце XIX века. "Крик" - это символ ужаса, нечеловеческого страха перед всесильной природой и грядущими катаклизмами XX века. Трактовок этой картины великое множество. Сам автор писал о ней в своём дневнике: "Я шёл по тропинке с двумя друзьями - солнце садилось - неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор - я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом - мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу". В 2019-м году она была показана на выставке в Третьяковке. Рядом с ней даже была выставлена охрана. А посетителей просили не задерживаться надолго около полотна.