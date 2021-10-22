В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19

Высокая заболеваемость COVID-19 может сохраняться в России еще какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны изменить ситуацию в лучшую сторону, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По всей России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, при этом регионы могут продлить этот период. Например, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся с 28 октября.

Как отметила Пшеничная, с учетом особенностей коронавируса, высокие цифры заболеваемости могут наблюдаться еще какое-то время.

"Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса", - цитирует специалиста РИА Новости.

Накануне в России зафиксировали 36 339 новых случаев COVID-19, а за неделю заболели более 222 тысяч человек. Заболеваемость растет во всех возрастных группах.