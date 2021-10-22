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22.10.2021 10:52
Рубрика: Экономика

Возобновляется программа льготного кредитования бизнеса под 3% годовых

Текст: Нина Егоршева
С ноября по декабрь 2021 года для компаний малого и среднего бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Об этом стало известно по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, на котором обсуждался запуск антикризисных мер поддержки в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях экономики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в секретариате Белоусова, получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, передает Интерфакс.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Уточняется, что ключевым условием программы является сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через налоговые службы.

В секретариате также сообщили, что кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе кредитной поддержки - так называемой программе ФОТ 2.0, действие которой закончилось в апреле, а также компаниям малого и среднего бизнеса, созданным с 1 июля 2020 года.

Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

В рамках предыдущей программы в 2020 году российские банки выдали предпринимателям более 400 млрд рублей. Эта мера позволила выплатить зарплаты 5,4 млн работникам.

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