Врач назвал три продукта, которые спасут от выпадения волос после COVID-19

Врач-невролог Дмитрий Шубин назвал три продукта, которые спасут от выпадения волос после перенесенного коронавируса. По его словам, с этой проблемой наиболее эффективно помогают справиться устрицы, гусиная печень и подсолнечное масло.

В эфире программы "Жить здорово!" Шубин уточнил, что от выпадения волос после COVID-19 страдают примерно 40% людей. Это связано с тем, что коронавирус вызывает микротромбоз сосудов, питающих волосы, из-за чего они перестают получать питание и начинают выпадать, передает "МК".

В перечисленных продуктах есть все необходимые витамины и микроэлементы для поддержания роста здоровых волос. Так, в устрицах содержится цинк, он предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов. В подсолнечном масле много витамина Е, который защищает волосяные луковицы от повреждения. В гусиной печени содержится железо, которое помогает доставлять кислород к волосяным луковицам.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство, что на фоне пандемии усугубилась проблема ожирения населения. Из-за самоизоляции и удаленной работы усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Причем ситуация ухудшилась и среди детей.