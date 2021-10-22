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22.10.2021 09:52
Рубрика: Общество

Врач назвал три продукта, которые спасут от выпадения волос после COVID-19

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-невролог Дмитрий Шубин назвал три продукта, которые спасут от выпадения волос после перенесенного коронавируса. По его словам, с этой проблемой наиболее эффективно помогают справиться устрицы, гусиная печень и подсолнечное масло.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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В эфире программы "Жить здорово!" Шубин уточнил, что от выпадения волос после COVID-19 страдают примерно 40% людей. Это связано с тем, что коронавирус вызывает микротромбоз сосудов, питающих волосы, из-за чего они перестают получать питание и начинают выпадать, передает "МК".

В перечисленных продуктах есть все необходимые витамины и микроэлементы для поддержания роста здоровых волос. Так, в устрицах содержится цинк, он предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов. В подсолнечном масле много витамина Е, который защищает волосяные луковицы от повреждения. В гусиной печени содержится железо, которое помогает доставлять кислород к волосяным луковицам.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство, что на фоне пандемии усугубилась проблема ожирения населения. Из-за самоизоляции и удаленной работы усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Причем ситуация ухудшилась и среди детей.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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