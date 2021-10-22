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Рубрика: Общество

Врач: Аллергия может быть абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пожизненным противопоказанием к вакцинации против коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Абсолютным противопоказанием является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре", - рассказала эксперт ТАСС. При этом она отметила, что остальные противопоказания - временные.

Руженцова добавила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особенно тщательно соблюдать все рекомендации для профилактики заболевания. Необходимо по возможности избегать мест скопления людей и контактов с больными. Так же стоит посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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