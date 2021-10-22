В Абхазии вскрыли запечатанный свинцовый саркофаг из базилики V века

Абхазские и российские археологи провели вскрытие запечатанного свинцового саркофага, возраст которого составляет около 1600 лет. Там оказались останки взрослого мужчины.

Уникальная гробница была обнаружена в августе сотрудниками Абхазского государственного музея. Саркофаг находился на месте раннехристианской базилики V века, где в античные времена существовал византийский город-полис Гюэнос.

"Находка металлического саркофага - это огромная редкость для всего мира Византии, христианского мира этого времени. Ни одного такого саркофага не было найдено до этого ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР. Находки подобного саркофага были на территории Турции, в южной Франции и Англии", - заявил Sputnik заместитель директора Института Востоковедения РАН Александр Скаков.

Несмотря на герметичность свинцового саркофага, находящиеся в нем останки мужчины оказались частично разрушены и плохо сохранились. Остатков ткани, оружия или других предметов в гробнице не оказалось.

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа полагает, что в свинцовом саркофаге был похоронен священник или представитель местной знати.

Справка "РГ"

Греческий полис Гюэнос (Гиенос) впервые упомянут у мореплавателя Псевдо-Скилака, который жил в VI веке до н.э. Однако раскопки российских и абхазских археологов показали, что городище было основано гораздо раньше.

Заселение местности античными колонистами прошло без военных столкновений с обитавшими здесь племенами меотов. Позже на месте городища вырос современный город Очамчыра.