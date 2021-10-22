Вышел необычный телефон Nokia дешевле 4000 рублей

Компания HMD Global выпустила необычный кнопочный телефон, получивший Nokia 225 4G Payment Edition.

Его отличием от обычных моделей "бабушкофонов" стала поддержка мобильных платежей. В Nokia 225 4G Payment Edition можно получить доступ к кошельку Alipay Wallet и совершать платежи - правда, только на территории Китая.

Аппарат стоимостью 349 юаней (около 3800 рублей) оснащается модулем LTE для высококачественной передачи голоса, цветным экраном на 2,4 дюйма, камерой на 3 Мп, а также фонариком и FM-приемником. Кроме того, Nokia Nokia 225 4G Payment Edition может выполнять функции диктофона и поддерживает работу одновременно двух SIM-карт.