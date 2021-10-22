Вышел трейлер фильма о судьбе теннисисток Серены и Винус Уильямс

Художественный фильм "Король Ричард" выходит в российский прокат 18 ноября, менее, чем через месяц. Сегодня же студия Universal представила новый трейлер картины, рассказывающей о судьбе сестер-теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Лента прослеживает их историю успеха. Главную мужскую роль играет двукратный номинант на премию "Оскар" Уилл Смит. Его персонаж - отец двух талантливых дочерей из Комптона, который во что бы то ни стало стремится показать талантливых спортсменок всему миру. Но для того, чтобы девочек признали, Ричарду придется пройти через множество препятствий. "Реальная история, которая вдохновит весь мир", - таков слоган фильма.

В преддверии выхода картины, чтобы привлечь к ней внимания ожидаются интервью и публичные выступления съемочной группы, в том числе и самих сестер Уильямс.