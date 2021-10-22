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22.10.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Защита интеллектуальной собственности - это защита инвестиций

Проблемы защиты интеллектуальной собственности в России, введения третейских судов и регулирования оборота продуктов, созданных искусственным интеллектом, стали основными темами обсуждения на Неделе российского бизнеса и прошедшего Форума по креативным индустриям и интеллектуальной собственности.
Фото: Предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Фото: Предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
Фото: Предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям

Современный бизнес критично зависит от интеллектуальных продуктов. Сегодня интеллектуальная собственность стоит дороже материальных активов не только в связанных с творчеством сферах. "Любой бизнес, даже в таких традиционно материальных отраслях, как фармацевтика или сельскохозяйственное производство, сегодня построен на IP. Если предприниматель сталкивается с нелегальным использованием своих продуктов, если их защита недостаточна, то он несет большие убытки, а инвестиции в отрасль сокращаются", - открыл дискуссию председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

Фото: предоставлено пресс-службой комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
Креативные индустрии просят регулирования

Согласно данным НИУ ВШЭ, ежегодный убыток из-за недостаточного внимания к охране, защите и монетизации интеллектуальной собственности в России составляет 3,52 трлн рублей, упущенные доходы экспорта - оценивают в 2,23 трлн рублей. Для творческих индустрий ущерб можно оценить примерно в 300 млрд рублей.

Участники дискуссии отметили важность борьбы с пиратством в интернете и важность использования третейских судов в разрешении споров об интеллектуальной собственности, подчеркивая, что нематериальные активы могут стоить гораздо больше осязаемых объектов и всегда эти споры - это споры об экономике.

Не забыли эксперты и о введенной децентрализованной патентной экспертизе с привлечением аккредитованных профильных российских научных и образовательных организаций, поддерживаемой Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Главный юрист по интеллектуальной собственности АО "РОСНАНО" Виталий Калятин отметил быстрое развитие использования искусственного интеллекта и важности его защиты как самих алгоритмов, так и конечных результатов, продуктов, созданных с их участием. В ситуации широкого применения искусственного интеллекта инвестор оказывается незащищенным - его право на результат интеллектуальной деятельности может быть оспорено в любой момент. Именно поэтому в области искусственного интеллекта имеет смысл ввести особое регулирование.

Завершая встречу, Андрей Кричевский заметил, что главное достижение последнего времени - это конструктивный и рациональный диалог с государством: "По каждой из затронутых тем мы видим, что у бизнеса и регулятора есть расхождения во взглядах. Но защита интеллектуальной собственности - это большая история, в которую вносят свой вклад все участники процесса. Об этом говорит и обсуждение возможности введения третейских судов в вопросах интеллектуальных споров, и новые виды интеллектуальных объектов, и сама работа Роспатента по улучшению услуг и информационных систем. Разные креативные и традиционные индустрии имеют свои специфические проблемы, однако много и общих. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех за участие в сегодняшнем форуме и пригласить поучаствовать в работе Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям для выработки предложений по совершенствованию инфраструктуры рынка нематериальных активов".

Фото: предоставлено PR-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"
Эксперт: Даже небольшая фирма может позволить себе LegalTech-решения

В дискуссии приняли участие: начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности Дмитрий Травников, Глава Ассоциации фармацевтических компаний "Фармацевтические инновации" Вадим Кукава, заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Юлия Голубева, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян.

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