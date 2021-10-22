Знаменательное продление договора

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (далее - Договор) был подписан 16 июля 2001 г. сроком на 20 лет. 28 июня 2021 г. из Пекина председатель КНР Си Цзиньпин провел в режиме видеоконференции встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этой встречи лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении Договора на следующие пять лет. Ожидается, что в документ будут внесены изменения и добавлены новые статьи. Пролонгация этого Договора - важный символ углубления развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

За 20 лет, прошедшие с момента подписания Договора, в мире произошли огромные перемены, равных которым не было целое столетие. В этот период Соединенные Штаты Америки в целях сохранения своего господства в мире придерживались политики гегемонизма, которая имела в основном антикитайскую и антироссийскую направленность. При этом давайте же попытаемся понять и оценить исторический вклад и глубокое значение Договора в создавшихся условиях.

Исторический вклад

Договор был подписан почти через десять лет после распада СССР и провозглашения независимости Российской Федерацией. В период, последовавший после окончания холодной войны, как единственная сверхдержава США форсировали расширение НАТО на восток, сжимая стратегические клещи вокруг России. Одновременно они вместе со своими западными сателлитами развернули антисоциалистическую риторику и критику Китая, который шел на подъем вследствие успешной реализации политики реформ и открытости. В сложившихся условиях КНР и РФ, исходя из своих внутренних и внешних потребностей, продолжали укреплять взаимоотношения. В декабре 1992 г. две страны заявили, что они "рассматривают друг друга как дружественные государства". В сентябре 1994 г. обе страны решили установить "конструктивное партнерство, ориентированное на двадцать первое столетие". В этом же году было подписано Совместное заявление о неприменении первыми друг против друга ядерного оружия и о взаимном ненацеливании стратегических ядерных вооружений. В апреле 1996 г. наши страны решили установить "равноправное и доверительное партнерство стратегического взаимодействия, ориентированное на двадцать первое столетие" и создали механизм регулярных встреч глав государств и правительств. В 1996 и 1997 гг. лидеры Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подписали Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, тем самым создав новую модель безопасности, характеризующуюся добрососедством и дружбой.

За прошедший десяток лет китайско-российские отношения превратились в эталон для всего остального мира, установив высокую планку отличных межгосударственных связей. Это стало возможным потому, что у Китая и России имелось много общих интересов, стимулировавших развитие двусторонних отношений. Две крупные страны, граничащие друг с другом, надеялись на установление взаимовыгодного сотрудничества и содействие общему развитию по той причине, что они обе прилагали огромные усилия к экономическому строительству и социальному возрождению и как никогда нуждались во взаимопонимании, солидарности и дружеской поддержке. Обоим государствам нужна была мирная и стабильная международная обстановка и благоприятное окружение. При этом развитие китайско-российских отношений опиралось на прочную идейную основу: исторические уроки показали, что каждая из двух крупных соседних стран может получить выгоду только лишь при условии дружеских отношений и укреплении сотрудничества. Именно поэтому Китай и Россия взяли на вооружение выдвинутые ранее "Пять принципов мирного сосуществования" и тезис об уважении выбора самостоятельного пути развития, сделав их основой для налаживания межгосударственных отношений. Более того, развитие китайско-российских отношений зиждилось на прочной материальной основе: две страны имеют общую границу протяженностью более 4300 км, их экономики в значительной степени дополняют друг друга, рынки обширны, а потенциал для развития и совместной работы огромен. Активное проведение торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на основе взаимной выгоды обязательно должно было ускорить экономическое развитие обоих государств.

Целых десять лет китайско-российские отношения стратегического взаимодействия и партнерства непрерывно обогащались и развивались. Обе стороны день за днем наполняли их новым содержанием, устраняли слабые звенья и оберегали от влияния негативных факторов. В результате к 2001 г. китайско-российские отношения стратегического взаимодействия и партнерства дали прекрасные плоды и позволили накопить ценный опыт, воплотившийся в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Глубокое значение

Нынешнее продление Договора чрезвычайно значимо. С двусторонней, многосторонней и глобальной точек зрения видно, что он уже внес и будет вносить в будущем значительный вклад в пяти направлениях.

Во-первых, Договор вывел китайско-российское всеобъемлющее сотрудничество на новую ступень. Он, как программный документ, направляющий здоровое и стабильное развитие китайско-российских отношений в новом веке, законодательно закрепил тезис о том, что наши народы будут передавать "дружбу из поколения в поколение и никогда не будут врагами". Тем самым было прагматично реализовано установленное еще в 1996 г. "равноправное и доверительное партнерство стратегического взаимодействия, ориентированное на двадцать первое столетие", в целях укрепления политического доверия, углубления традиционной дружбы, расширения взаимовыгодного сотрудничества и содействия общему развитию. Двадцатилетняя практика доказала искренность обозначенных позиций, а неукоснительное выполнение Договора получило не только признание и одобрение народов двух наших стран, но и вызвало положительные отклики в сердцах всех миролюбивых народов Земли. И я убежден, что в будущем всеобъемлющее сотрудничество между КНР и РФ поднимется на еще более высокий уровень.

Во-вторых, Договор создал новую парадигму, выраженную в простом тезисе - "партнерство, но неприсоединение". И этот пример может повлиять на все современные международные отношения. Стороны в Договоре отказались от менталитета холодной войны, который выдвигал бинарный тезис "кто не с нами, тот против нас". Современный принцип - "партнерство, но неприсоединение" - не только отрицает концепцию альянсов времен холодной войны, но и прямо опровергает базовый принцип НАТО, которая, несмотря на окончание холодной войны, все еще разбойничает в мире. По сути, принцип "партнерство, но неприсоединение" отвечает трем основным тенденциям: многополярности мира, экономической глобализации и демократизации международных отношений. Он воплощает в себе новый тип межгосударственных связей, которые стремятся к безопасности на основе взаимного доверия и к сотрудничеству на основе взаимной выгоды.

В-третьих, Договор помогает совместно бороться с проявлениями гегемонизма и политикой, основанной на применении силы. Высокие договаривающиеся стороны подтверждают, что они строго соблюдают общепризнанные принципы и нормы международного права, выступают против любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств за счет военного насилия или под различными надуманными предлогами, и готовы прилагать активные усилия к укреплению международного мира и стабильности, к ускорению развития и сотрудничества. Это означает, что хотя в Договоре в нескольких местах четко говорится о ненацеливании его на третьи страны, тем не менее высокие договаривающиеся стороны не намерены игнорировать агрессию третьих стран: несмотря на принцип неприсоединения, два государства готовы рука об руку вести борьбу против проявления гегемонизма и политики силы.

В-четвертых, Договор играет роль своеобразной нормативной базы в деле усиления и укрепления ШОС. Обе стороны объединяют усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и организованной преступностью, стремятся сделать границу между КНР и РФ поясом вечного мира, тем самым превращая территорию, охватываемую ШОС, в самый стабильный регион на планете. Таким образом, этот документ уже превзошел рамки породивших его двусторонних отношений и стал играть особую роль в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

В-пятых, Договор способствует великому делу воссоединения Китая. В нем четко указано, что российская сторона признает в мире существование лишь одного Китая - Китайской Народной Республики, а правительство КНР признается единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, поддерживает политику китайской стороны по защите государственного единства и территориальной целостности КНР. Договор гласит, что в случае столкновения с угрозами безопасности обе стороны имеют довольно гибкое пространство для взаимодействия и координации. Из этого следует, что в ходе реализации Китаем цели воссоединения страны Россия будет выступать как крупное государство, готовое придерживаться принципа справедливости и активно оказывать поддержку и практическую помощь.

Следует отметить, что еще в июне 2019 г. в Москве лидеры Китая и России подписали Совместное заявление КНР и РФ о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, а Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве как раз и выступает основой этих отношений. В настоящее время Китай и Россия проводят широкую совместную работу в таких областях, как политика, экономика и торговля, военное дело, наука и техника, взаимодействие в гуманитарной сфере и вопросах безопасности, а также углубляют сотрудничество в ответ на международные вызовы, проявляющиеся в нынешних сложных и изменчивых глобальных геополитических условиях. Поэтому нет никаких сомнений в том, что нынешнее продление Договора отвечает требованиям отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Подытожить все вышесказанное можно словами председателя КНР Си Цзиньпина, которые он сказал 28 июня во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным: "Концепция дружбы, передающейся из поколения в поколение, зафиксированная в Договоре, отвечает коренным интересам обеих стран и созвучна лейтмотиву современной эпохи - миру и развитию. Она заключается в построении нового типа международных отношений, служит ярким практическим примером для создания нового типа международных отношений, для формирования сообщества единой судьбы человечества". Сегодняшние китайско-российские связи являются зрелыми, стабильными и прочными, и могут выдержать испытание любыми штормами, возникающими в международных отношениях. Обе стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов, проводят плодотворное стратегическое взаимодействие, эффективно защищают общие интересы двух стран. Наши государства тесно взаимодействуют в международных делах и общими силами оберегают истинный мультилатерализм, международное беспристрастие и справедливость. В нынешнее нестабильное время, когда мир вступает в период бурного преобразования, а развитие человечества сталкивается с множеством кризисов, тесное сотрудничество между Китаем и Россией придает необходимый стимул международному сообществу и показывает образец нового типа прекрасных международных отношений.

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