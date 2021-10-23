Аналитики выяснили, на сколько подорожали ЖКУ

Средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России выросла за первые три квартала года на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из аналитики банка "Русский стандарт".

Средний чек за услуги ЖКУ у клиентов банка составил 3 410,91 рубля, а по итогам трех кварталов прошлого года он был на уровне 3 137,64 рубля. Как считают аналитики, росту среднего чека поспособствовала холодная зима в этом году и пандемия - в период действия ограничений в 2020 году многие снизили потребление ресурсов в целях экономии или перебрались за город.

"В зимнем сезоне 2020-2021 температура в батареях была заметно выше, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019-2020", - цитирует ТАСС исследование.

Есть города, где средний чек за коммуналку за год существенно снизился. Например. В Калуге произошло снижение на 49%, а в Уфе - на 47%. Жители этих городов в среднем платят по счетам 1581 и 1669 рубля в месяц соответственно.

Также аналитики отметили рост спроса на дистанционное обслуживание - в этом году россияне на 24% чаще, чем в прошлом, пользуются мобильным приложением для оплаты коммунальных услуг.