Новости

Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе 05:45
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда 04:54
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 13:20
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Россия требует от Черногории выдачи Тельмана Исмаилова

Ему предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Далее оказалось, что он находится в Черногории, где был задержан. Вечером в СМИ прошла информация, что власти Черногории решили предоставить Исмаилову политическое убежище.

"На основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручено международно- правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", - сообщает СК.

По версии следствия, Тельман Исмаилов является одним из организаторов убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии