Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ему предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Далее оказалось, что он находится в Черногории, где был задержан. Вечером в СМИ прошла информация, что власти Черногории решили предоставить Исмаилову политическое убежище.

"На основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручено международно- правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", - сообщает СК.

По версии следствия, Тельман Исмаилов является одним из организаторов убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.