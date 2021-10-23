Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев умер в США

Российский физик-миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США в возрасте 82 лет. Об этом Forbes сообщил сын ученого Денис Гапонцев.

Причина смерти миллиардера пока не известна. Последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Валентин Гапонцев был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники. Основанная им компания IPG Photonics является крупнейшим производителем промышленных лазеров в мире, а ее рыночная капитализация составляет 8,9 млрд долларов. Гапонцев занимал 54 место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в 2,8 млрд долларов.