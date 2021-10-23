Более 42 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Новости

В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19 21:55
Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках 20:40
"Фиорентина" планирует избавиться от Кокорина 20:11
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине 19:29
Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев умер в США 18:30
Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской 18:25
США запустят новую лунную программу в феврале 2022 года 18:19
"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию 17:48
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ 17:34
Русский Халк установил новый рекорд: Отбуксирован 14-тонный КамАЗ 17:24
Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября 16:48
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 16:38
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 16:28
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 16:18
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 16:08
В Москве резко ухудшится погода 16:02
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 15:56
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 15:24
Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 21:42
Рубрика: Общество

Более 42 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 75 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 42 тысяч человек.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 141,7 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 293 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 758 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Пятнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 520 человека изолированы на дому.

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У двенадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 130 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 200 человек.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Инфекционист ответил на аргументы противников вакцинации

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 423 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,1 тысячи пациентов, из которых свыше 10,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине
За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности