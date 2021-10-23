Циклон принес в европейскую Россию тепло, шторм и заморозки

Вторжение циклона началось с потепления: синоптики зафиксировали свыше десяти температурных рекордов в разных городах .

Например, в Рязани обновлен рекорд 1949 года - воздух прогрелся до 16,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего значения. Самый значительный рост рекорда оказался в подмосковной Коломне - температура поднялась до 16,3 градуса. Предыдущий рекорд суточной температуры, поставленный в 2008 году, составлял 15 градусов.

Однако потепление было недолгим - в течение дня температура значительно понизилась, особенно в северных регионах.

"К утру субботы в Мурманскую и Архангельскую области, в Коми и на север Карелии вернулись заморозки", - говорится в сообщении.