Циклон принес в европейскую Россию тепло, шторм и заморозки

Североатлантический циклон, из-за холодного фронта которого в пятницу центр и северо-запад европейской России столкнулись со штормовыми и даже ураганными ветрами, принес в регион сначала тепло, а потом заморозки. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Вторжение циклона началось с потепления: синоптики зафиксировали свыше десяти температурных рекордов в разных городах .
Например, в Рязани обновлен рекорд 1949 года - воздух прогрелся до 16,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего значения. Самый значительный рост рекорда оказался в подмосковной Коломне - температура поднялась до 16,3 градуса. Предыдущий рекорд суточной температуры, поставленный в 2008 году, составлял 15 градусов.
Однако потепление было недолгим - в течение дня температура значительно понизилась, особенно в северных регионах.
"К утру субботы в Мурманскую и Архангельскую области, в Коми и на север Карелии вернулись заморозки", - говорится в сообщении.