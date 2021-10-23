Эксперты оценили влияние на рынок льготной ипотеки на частные дома

Программу льготной ипотеки распространили на индивидуальное жилищное строительство. Ставка по кредиту должна быть не выше 7%, как и на квартиры. Стоимость кредита по ипотеке с господдержкой не должна превышать 3 млн рублей, первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья. Взять кредит можно на строительство своего дома или покупку готового дома у застройщика.

До сих пор желающим построить свой дом приходилось, как правило, брать потребительский кредит, ставки по которым значительно выше. Льготная ипотека на ИЖС позволит сэкономить до 30% на ежемесячных платежах, отмечал ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По данным соцопросов, проведенных ВЦИОМ и ДОМ.РФ, сейчас только 30% из 62 млн российских семей живут в своем доме. При этом еще 23 млн семей мечтают переехать в свой дом. Однако до сих пор развитие загородного сегмента тормозили сложности с оформлением ипотеки на строительство жилья или покупку своего дома. Дома зачастую строятся случайными бригадами или своими руками, банкам трудно оценить их качество и определить залоговую стоимость. Поэтому банки неохотно кредитовали загородное строительство. В общем объеме ипотеки доля кредитов на ИЖС составляла до сих пор лишь около 2%.

До сих пор процент по ипотеке на частные дома был достаточно высоким, у заемщика должен был быть большой доход, чтобы оформить такой кредит. Это заметно ограничивало количество потенциальных покупателей домов, говорит директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Сейчас потенциальный потребитель будет ощущать меньше рисков ощущать, количество желающих построить дом увеличится и производство домокомплектов может увеличиться в разы.

"Льготная ипотека на ИЖС - отличное решение, - подчеркивает владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. - Любое снижение нагрузки на покупателя ведет к увеличению спроса. Тем более, что 70% населения желают приобрести именно дом, а не квартиру".

Основная проблема ипотеки на ИЖС заключалась не в том, что она "недостаточно льготная", а в том, что она все еще практически не выдается на строящиеся дома, отмечает заместитель гендиректора "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. "Уже около 70-80% потенциальных покупателей односемейных коттеджей хотели бы сделать это с привлечением ипотечных средств, но кредитование возможно лишь в ограниченном количестве проектов-новостроек. И, конечно, было бы прекрасно, если бы, вслед за полноценным доступом к ипотечному кредитованию, массовый покупатель ИЖС получил бы и условия на уровне условий покупателей квартир в многоэтажках", - считает она.

Чтобы упростить оформление ипотеки на частные дома, недавно Минстроем и ДОМ.РФ был проведен конкурс типовых проектов индивидуальных домов. Проектами-победителями можно будет воспользоваться бесплатно. Поскольку проекты были разработаны профессионалами, известны их качество, стройматериалы, примерные сроки строительства, банкам легче будет оценить их при заявке на кредит. Запущена бета-версия суперсервиса строим.дом.рф - через него желающий построить дом может выбрать проект, подрядчика, отправить заявку на ипотеку. Перечень проектов и банков-участников будет пополняться, обещают в ДОМ.РФ.

Распространение льготной ипотеки на ИЖС интересно и рынку, и производителям, говорит Вера Вавилова, член правления Ассоциации деревянного домостроения, гендиректор "ДДМ-Строй" Вера Вавилова: "Каждый проект, который делаем мы, индивидуален. Выполнение по типовому проекту ничем не отличается от изготовления любого другого проекта".

Спрос на ИЖС при распространении на сегмент льготной ипотеки вырастет в 2-2,5 раза, считает директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family Анастасия Бычкова. При этом в регионах с дорогим жильем это будет не так заметно из-за ограничений по стоимости кредита - домов с земельным участком стоимостью даже в 4,5 - 5 млн рублей в Москве и области, к примеру, практически не найти.

Спрос вырастет на 10-15% в краткосрочном периоде за счет ажиотажа и на 10% - в долгосрочном, считает Лазовский. Покупатель дома в среднем рассчитывает на бюджет около 8 млн рублей, говорит он. Сумма льготной ипотеки невелика, но если решить вопрос с ипотекой на участок, которая пока недостаточно проработана (такие кредиты с сильно заниженной суммой кредита предлагают лишь три банка), то количество строящихся индивидуальных домов резко возрастет, отмечает он.

Дефицита на рынке эксперты не опасаются. Сейчас достаточно застройщиков, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством, и их количество продолжает расти, поэтому при увеличении спроса предложений для всех хватит, уверена Бычкова.

Как уверяют участники рынка, появление льготной ипотеки на ИЖС не спровоцирует рост цен на дома. Цены на стройматериалы стабилизировались и предпосылками к их росту могут быть лишь внешние факторы и ситуация с коронавирусом, говорит Лазовский. "Рост цен, на мой взгляд, останется в рамках 5-10% инфляционного коридора. Более не осилит клиент даже с учетом ипотеки и нашего снижения собственной маржинальности", - говорит он.

В осеннюю сессию предполагается внести в Госдуму законопроект, который позволит внедрить в ИЖС проектное финансирование. Тогда покупатель, вложившийся в строительство своего дома через компанию-застройщика, не будет рисковать деньгами. По аналогии с покупкой квартиры в многоэтажке подрядчик получит сумму только после завершения строительства дома. Это станет еще одним шагом к увеличению объемов строительства частных домов.