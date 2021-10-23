Эксперты рассказали, что изменится в правилах идентификации в мессенджерах

"Первые попытки идентифицировать пользователей мессенджеров были приняты в 2018 году, - рассказывает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. - Тогда было достаточно идентификации по номеру телефона. Сейчас ситуация поменялась".

По словам эксперта, суть нового закона состоит в том, чтобы владельцы мессенджеров и сотовые операторы смогли идентифицировать нового пользователя. "За 20 минут передается вся необходимая информация и пользователю дают доступ в мессенджер, - поясняет Кусков. - Если такой информации нет, доступ блокируется. При этом если человек не пользуется номером телефона, ему также блокируется доступ в мессенджеры. Это нужно для того, чтобы легализовать SIM-карты, которые выдавались корпоративным клиентам и максимально "убить" рынок серых SIM".

Такой закон нужен для того, чтобы идентифицировать пользователей мессенджеров, добавляет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. "Сейчас сотовые оператор видят, если ты зарегистрировал мессенджер на один номер, а пользуешься им с другого. Поэтому они могут ошибочно предположить, что трафик принадлежит тебе", - полагает он.