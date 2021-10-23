Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

"Я дал указание министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", - цитирует РИА Новости заявление Эрдогана.

Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе. В МИД Турции им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Осман Кавала является правозащитником и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе, имеющие международную направленность.