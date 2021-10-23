"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром" может остановить поставки газа в Молдавию, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, это произойдет, если Кишинев полностью не оплатит поставки газа и не заключит с Москвой новый контракт.

"Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ", - отметил Куприянов (цитата по ТАСС).

Кроме того, у "Газпрома" вызывают непонимание сведения о планах молдавских властей ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на которого записаны долги за поставленное голубое топливо, подчеркнул представитель компании.