"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром" может остановить поставки газа в Молдавию, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
По его словам, это произойдет, если Кишинев полностью не оплатит поставки газа и не заключит с Москвой новый контракт.
"Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ", - отметил Куприянов (цитата по ТАСС).
Кроме того, у "Газпрома" вызывают непонимание сведения о планах молдавских властей ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на которого записаны долги за поставленное голубое топливо, подчеркнул представитель компании.
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ
"При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - цитирует его ТАСС.
Куприянов объяснил, что вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на молдавских властях, которые просрочили платежи за российский газ.
Напомним, 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. Однако цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдавии в этом году. Переговоры о заключении долгосрочного контракта все еще идут.
Из-за ситуации на газовом рынке власти Молдавии ввели в стране "режим тревоги" в области энергетики.