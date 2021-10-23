Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке

Люди, страдающие онкологическими заболеваниями, не могут проходить вакцинацию во время некоторых видов лечения, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Карпин.

Он пояснил, что прививки нельзя ставить за три месяца до и три месяца после агрессивного лечения. Но вакцинироваться должны те, кто контактирует с онкобольным, то есть, его родные.

"Есть родственники, которые обслуживают больного человека дома, дети, которые приходят из школы и несут высокую вирусную нагрузку. Больного в таком случае нужно защитить, привившись самим", - сказал Карпин в эфире радио "Говорит Москва".

Доктор добавил, что привитых пациентов врачи охотнее берут на агрессивную хирургию, а самые сложные ситуации при заражении коронавирусом возникают у тех, кому проводятся операции на легком или головном мозге.

"Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные легкие не дышат. Выходить такого пациента - это просто казуистика", -говорит он.