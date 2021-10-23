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23.10.2021 16:28
Рубрика: Общество

Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Люди, страдающие онкологическими заболеваниями, не могут проходить вакцинацию во время некоторых видов лечения, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Карпин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он пояснил, что прививки нельзя ставить за три месяца до и три месяца после агрессивного лечения. Но вакцинироваться должны те, кто контактирует с онкобольным, то есть, его родные.

"Есть родственники, которые обслуживают больного человека дома, дети, которые приходят из школы и несут высокую вирусную нагрузку. Больного в таком случае нужно защитить, привившись самим", - сказал Карпин в эфире радио "Говорит Москва".

Доктор добавил, что привитых пациентов врачи охотнее берут на агрессивную хирургию, а самые сложные ситуации при заражении коронавирусом возникают у тех, кому проводятся операции на легком или головном мозге.

"Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные легкие не дышат. Выходить такого пациента - это просто казуистика", -говорит он.

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