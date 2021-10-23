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Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера в спин-оффах Star Wars

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    23.10.2021, 14:17
Текст:   Олег Усков

40-летний канадский актер Хейден Кристенсен продолжит ублажать поклонников "Звездных войн" и впредь. Как передает THR, Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера в предстоящем сериале от Disney и Lucasfilm "Асока". При этом, напомним, ранее стало известно, что Хейден появится и в "сольном" сериале Оби-Вана Кеноби.

Фото: kinopoisk.ru
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"Асока", спин-офф "Мандалорца", сосредоточится на торгутке Асоке, собственно, Тано, падаване (ученике) Энакина. Ее, как и в "Мандалорце", сыграет Розарио Доусон.

Детали шоу пока держатся в секрете, но известно, что действо "Асоки" развернется после событий "Возвращения джедая", то есть после смерти Вейдера. Соответственно, у Кристенсена будет либо роль во флэшбеках, либо он появится как Призрак Силы.

Производство намечено запустить в начале 2022 года.

Хейден Кристенсен сыграл Скауйокера / Вейдера в "Атаке клонов" (2002) и "Мести ситхов" (2005), плюс поработал на озвучке мультсериала "Войны клонов".

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