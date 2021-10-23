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23.10.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен

Текст: Евгения Думанская
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В России к 1 сентября оказались просрочены 7,1 миллиона кредитов, или каждый десятый заем, выданный физическому лицу. Такие данные приводятся в совместном исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Что надо знать о кредитных картах

Аналитики пояснили, что каждый десятый выданный физлицу кредит является проблемным. То есть не обслуживается более 90 дней. В стадии дефолта находятся 7,1 миллиона кредитов, что на 3% больше, чем в начале года, однако вдвое ниже, чем показатель на начало осени 2020 года.

Среди просроченных долгов 60% приходятся на кредиты наличными, 37% - кредитные карты. Полтора процента дефолтных кредитов были выданы на покупку автомобиля, 0,5% в общей массе составляют ипотечные займы.

Как отмечает агентство "Прайм", по данным ЦБ доля просроченных потребительских кредитов по итогам августа составила 4,4%, сократившись на 0,1 процентного пункта. При этом "плохие" долги выросли в денежном выражении на 0,2% - до 1,025 триллиона рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Долги и коллекторы

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