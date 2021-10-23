Киргизия не будет размещать на своей территории военных США

Киргизия не намерена размещать на своей территории военные объекты США. Об этом заявил сегодня на итоговой конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

- У нас есть российская авиабаза, - напомнил глава Киргизии. - Она размещается в Канте (город Кант, расположенный недалеко от Бишкека). Нам ее достаточно.

США располагали военным объектом на территории Киргизии с начала 2000-х по 2014 год. Американская база, впоследствии переименованная в Центр транзитных перевозок, использовалась во время операции международной коалиции в Афганистане. В 2014 году договор об ее использовании был расторгнут. По словам Садыра Жапарова, возобновлять подобное сотрудничество с США киргизская сторона не намерена.

- Мы не хотим играть в кошки-мышки с двумя державами, - объяснил президент Киргизии.

Российская авиабаза в Канте официально открылась в 2003 году и структурно входит в Центральный военный округ РФ. На ней размещены штурмовики Су-25 и вертолеты. Российские авиаторы призваны помогать Киргизии обеспечивать ее безопасность. Собственными ВВС Киргизия не располагает.