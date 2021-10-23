Новости

Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе 05:45
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда 04:54
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 12:31
Рубрика: В мире

Киргизия не будет размещать на своей территории военных США

Текст: Данияр Каримов

Киргизия не намерена размещать на своей территории военные объекты США. Об этом заявил сегодня на итоговой конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

Фото: Пресс-служба президента КР
Работу нового правительства Киргизии будут оценивать по результатам

- У нас есть российская авиабаза, - напомнил глава Киргизии. - Она размещается в Канте (город Кант, расположенный недалеко от Бишкека). Нам ее достаточно.

США располагали военным объектом на территории Киргизии с начала 2000-х по 2014 год. Американская база, впоследствии переименованная в Центр транзитных перевозок, использовалась во время операции международной коалиции в Афганистане. В 2014 году договор об ее использовании был расторгнут. По словам Садыра Жапарова, возобновлять подобное сотрудничество с США киргизская сторона не намерена.

- Мы не хотим играть в кошки-мышки с двумя державами, - объяснил президент Киргизии.

Российская авиабаза в Канте официально открылась в 2003 году и структурно входит в Центральный военный округ РФ. На ней размещены штурмовики Су-25 и вертолеты. Российские авиаторы призваны помогать Киргизии обеспечивать ее безопасность. Собственными ВВС Киргизия не располагает.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину