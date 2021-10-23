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23.10.2021 13:40
Рубрика: В мире

Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков

Текст: Данияр Каримов

Киргизия увязала вопрос открытия границы с Таджикистаном с урегулированием проблемы спорных участков. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции в Бишкеке президент КР Садыр Жапаров.

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- Мы не хотим открывать границы с Таджикистаном до полного завершения работ по делимитации и демаркации, - подчеркнул президент Киргизии. - Таким образом, мы хотим предупредить возможные конфликты.

Ограничения на передвижение через границу с Таджикистаном Киргизия ввела еще весной - после вооруженного инцидента, в результате которого погибли несколько десятков человек. В основном среди жертв - жители сел, расположенных у линии, разделяющей две постсоветские республики.

По словам Садыра Жапарова, к спорным относится не менее 200 тысяч гектаров территории. Определить их принадлежность пытается межправительственная комиссия. Стороны оперируют картами, составленными в разные годы. Официальный Бишкек, как утверждает президент КР, призывает Душанбе использовать документы, относящиеся к более позднему периоду.

- Применять карты, относящиеся к 1920-м годам, как предлагает Таджикистан, кажется неуместным, - поясняет Садыр Жапаров. - Тогда Таджикистан был в составе Узбекистана, а Кыргызстан - России.

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Президент Киргизии подчеркнул, что республика открыта к развитию сотрудничества и связей с соседними странами, некогда входящими в СССР.

- Отношения с Казахстаном и Узбекистаном уже поднялись на новый уровень, - заявил он. - Укрепление отношений с соседями - одна из наших главных задач. Завершается согласование по спорным участкам с Узбекистаном. Даст Бог, также и в том же ключе решим и вопросы с Таджикистаном. Мы разрешили студентам из этой республики вернуться на учебу. Они, конечно же, должны продолжать обучение. Однако границу откроем только после того, как процесс делимитации и демаркации будет завершен.

В мире экс-СССР Киргизия В мире экс-СССР Таджикистан

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