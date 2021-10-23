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23.10.2021 13:19
Рубрика: В мире

Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками

Текст: Данияр Каримов

Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками. Как заявил сегодня на итоговой пресс-конференции президент КР Садыр Жапаров, республика закупает многофункциональные и ударные дроны и уже перевела средства производителям.

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По словам главы Киргизии, приобрести беспилотники в республике решили в связи с необходимостью развивать вооруженные силы и, в том числе, военную авиацию. Садыр Жапаров заявил, что модернизацию в данный момент проходит вертолетный парк. Ремонт винтокрылых машин ведет российская сторона.

- Разумеется, не бесплатно, - подчеркнул Садыр Жапаров. - Мы выделили на это средства.

Как утверждает президент Киргизии, республика выделила на модернизацию и закупку новой военной техники около 100 миллионов долларов. Часть средств уже потрачена на ремонт танков и бронетранспортеров, а также на приобретение новых легких броневиков для погранслужбы. Партию из сорока бронированных машин передали киргизским военным накануне, чтобы направить их в Баткенскую область, граничащую с Таджикистаном.

- Мы не собираемся ни на кого нападать, - успокоил Садыр Жапаров журналистов. - Современная военная техника нужна нам для обороны и защиты населения.

Председатель Госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев, в свою очередь, уточнил, что Киргизия приобрела в РФ партию снайперских винтовок и теперь осуществляет закупку российских беспилотников Орлан-10 и турецких Bayraktar. Подробностей сделки он не сообщил. По словам главы спецслужб Киргизии, республика уже направила в Турцию специалистов, которые пройдут обучение для управления и обслуживания техники.

- Скоро беспилотники поступят в наше распоряжение, - заверил он.

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