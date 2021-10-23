Китайский стример продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

Стример из Китая по прозвищу "Король помады" провел в рамках рекламной акции, посвященной предстоящему сезону распродаж, 12-часовой стрим, ставший рекордным по объему проданных товаров.

Через три недели в Китае стартует сезон распродаж, приуроченный ко Дню холостяков, который отмечают 11 ноября. В ходе 12-часового стрима, посвященного предстоящим распродажам на платформе Alibaba и в приложении Taobao, блогер Остин Ли Цзяци, известный как "Король помады", реализовал товаров на сумму 10,7 млрд китайских юаней (1,7 млрд долларов).

Платформа Alibaba традиционно не публикует данные о продажах, но издание China Economic Daily опубликовало данные аналитического агентства Hongren Dianji.

По словам Остин Ли Цзяци, его стрим собрал более 250 миллионов просмотров, что привело к сбоям в работе Taobao.

Как отмечает Bloomberg, в списке продаваемых товаров были как средства по уходу за кожей, так и беспроводные наушники Apple. Комиссия стримера составляет порядка 20% от суммы проданных товаров.