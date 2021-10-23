Новости

Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
Врач рассказал о случаях заражения несколькими вирусами одновременно 03:35
Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии 02:50
Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки 02:35
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам 01:47
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании 00:59
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге 00:34
Facebook может сменить название на Meta 22.10.2021
Власти Москвы объяснили 11 дней ограничений 22.10.2021
Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни 22.10.2021
Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для Гран-при Канады 22.10.2021
В Москве установлен антирекорд по числу заражений COVID 22.10.2021
Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки по версии World Athletics 22.10.2021
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах 22.10.2021
Собянин: Нерабочие дни способны быстрее разорвать цепочки заражений 22.10.2021
Россия продолжит поддерживать работу Конституционного комитета Сирии 22.10.2021
МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 22.10.2021
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 22.10.2021
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 22.10.2021
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 22.10.2021
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 22.10.2021
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 22.10.2021
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 22.10.2021
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 22.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 04:17
Рубрика: Общество

Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, примут участие во всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября.

Как пройдет перепись населения в нерабочие дни

В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости рассказали, что пока не могут сообщить подробности. В частности, неизвестны время и дата, когда это произойдет. Но участие примут обязательно, пообещали в госкорпорации.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что удаленную перепись на портале госуслуг могут продлить до 14 ноября. Сейчас заполнить электронный переписной лист самостоятельно россияне могут до 8 ноября. Такой формат переписи пришелся по душе многим нашим гражданам. На госуслугах свои данные оставили 11 миллионов человек.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

Главное сегодня

Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах
Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней
Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности