Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, примут участие во всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября.

В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости рассказали, что пока не могут сообщить подробности. В частности, неизвестны время и дата, когда это произойдет. Но участие примут обязательно, пообещали в госкорпорации.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что удаленную перепись на портале госуслуг могут продлить до 14 ноября. Сейчас заполнить электронный переписной лист самостоятельно россияне могут до 8 ноября. Такой формат переписи пришелся по душе многим нашим гражданам. На госуслугах свои данные оставили 11 миллионов человек.