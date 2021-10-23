Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Если при измерении давления сильно затянуть манжету, то тонометр покажет неправильные цифры. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач Александр Мясников.

"Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть", - объяснил он.

По словам специалиста, манжета должна находиться на два-три сантиметра выше локтевого сустава, а между ней и рукой должен помещаться палец.

Рука при измерении давления должна не висеть, а лежать на уровне сердца, уточнил Мясников. Медик также посоветовал воздержаться от курения как минимум на полчаса перед процедурой.