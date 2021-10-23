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23.10.2021 21:32
Рубрика: Общество

Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Текст: Матвей Линник
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Если при измерении давления сильно затянуть манжету, то тонометр покажет неправильные цифры. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач Александр Мясников.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть", - объяснил он.

По словам специалиста, манжета должна находиться на два-три сантиметра выше локтевого сустава, а между ней и рукой должен помещаться палец.

Рука при измерении давления должна не висеть, а лежать на уровне сердца, уточнил Мясников. Медик также посоветовал воздержаться от курения как минимум на полчаса перед процедурой.

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