Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства

Священнослужители Русской православной церкви должны вакцинироваться в обязательном порядке, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион. Он высказал такую позицию в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

- Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна была бы быть обязательной, - цитирует его слова "Интерфакс", - поскольку священнослужители находятся в постоянном контакте с очень большим количеством людей.

Исключениями могут стать те случаи, когда для вакцинации есть противопоказания врачей. При этом он подчеркнул, что в Русской православной церкви не принято, как и в государстве, обязывать все духовенство вакцинироваться.