На строительство музейного комплекса Третьяковки выделили еще 8 млрд рублей

На строительство нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве будет дополнительно выделено более восьми миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве будет дополнительно проинвестировано 8,12 млрд рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой правительства РФ.

Эти денежные средства зарезервированы на 2024 год, потому что именно в этом году планируют завершить строительство и отделку помещений. Также музейный комплекс оснастят необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием.

"Общая стоимость комплекса, строящегося рядом с историческим зданием Третьяковки в Лаврушинском переулке с 2014 года, составит 15,7 миллиарда рублей. Площадь превысит 35 тысяч квадратных метров", - уточняют в кабмине.

Здесь разместят не только выставочные залы, но и реставрационные мастерские, хранилища и конференц-залы с новейшей аппаратурой. Корпус на Кадашевской набережной должен стать новой точкой притяжения на культурной карте столицы.