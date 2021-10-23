Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией

Российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука посетила столицу Монголии с двухдневным визитом, сообщили в пресс-службе кабмина.

Оверчук встретился с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом для обсуждения перспектив развития торгово-экономических отношений. Стороны отметили большой потенциал для активизации сотрудничества, в частности, в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и климатической повестки.

Также Оверчук побеседовал с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В ходе встречи обсуждались различные вопросы о сотрудничестве, а особое внимание политики уделили наращиванию экспорта товаров из Монголии в Россию.

В рамках встречи с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана были определены конкретные шаги для увеличения экспорта продукции монгольского животноводства, а также стороны обсудили реализацию двусторонних проектов в энергетической, газовой и транспортной сферах.