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23.10.2021 06:00
Рубрика: Общество

Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться

Текст: Антон Валагин
Коронавирус существенно сократил наши возможности по физическому перемещению в пространстве. Но на помощь пришли технологии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интернет позволяет, не выходя из дому, оказаться в любой точке мира. Хочешь - на запруженных людьми улицах Калькутты, хочешь - среди безмятежной красоты Новой Зеландии. Все, что требуется - гаджет и проводок от него, ведущий к незримой, но всемирной паутине. Ну или незримый проводок, Wi-Fi. А как путешествовать и на что стоит посмотреть, мы сейчас расскажем.

Панорамный вид

Для начала можно осмотреться при помощи панорам от Google и Яндекс. Первые действуют по всему миру, вторые - только по России, зато ими удобнее пользоваться.

Начнем с мировых. Заходите под своим аккаунтом в карты Google, выбираете нужную точку, затем цепляете в нижнем правом углу желтого человечка (он забавно болтается) и переносите в место, которое вы хотите рассмотреть. Схема превращается в фотографию, которую можно вращать на 360 градусов, смотреть вверх и вниз. А на улицах вдобавок написаны их названия (вот бы в жизни так). При помощи курсора со стрелкой можно двигаться вперед и назад по улице, для возврата на карту есть кнопка в верхнем левом углу.

"Яндекс. Карты" работают по схожей схеме, но без человечка - нужно кликнуть в интересующем месте, появится карточка объекта. Если на ней есть фото - смело кликайте его и наслаждайтесь видами незнакомых мест. Правда, оба сервиса несовершенны - то есть не отсканировали пока всю планету. В Google и "Яндекс" есть панорамы крупных городов и популярных туристических мест. Но увидеть неземной красоты разноцветные горы на Алтае у границе с Монголией с их помощью невозможно (их можно увидеть здесь). При отсутствии нужных снимков забавный человечек от Google возвращается на место, с "Яндексом" просто ничего не происходит.

Пройдемте в следующий зал

Панорамы имитируют уличный туризм - внутрь зданий с их помощью не заглянешь. Но на сайтах большинства музеев, заповедников и других популярных у туристов заведений - вплоть до хороших отелей и ресторанов, - есть возможность попасть на виртуальный тур.

Не надо ни стоять в очереди в кассу (в миланском соборе она занимает в среднем пару часов), ни платить за билеты.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Я начала путешествовать через интернет на весенней самоизоляции. Сначала пошла в Лувр - меня давно смущала стеклянная пирамида перед входом, не вяжется она с благородным обликом старинного дворца. Набрала в поиске "Лувр", попала на сайт, а там вход в музей как раз через пирамиду эту. Пошла по первому попавшемуся коридору. Картины рассматриваю, обстановку. Смотрю - "Джоконда"! Такая маленькая оказалась", - рассказала "РГ" воронежская пенсионерка Любовь Скворцова.

После парижского музея она посетила Третьяковскую галерею и Эрмитаж. В Зимнем дворце ей понравились не столько произведения искусства, сколько интерьеры и виды из окон (да, в них тоже можно заглянуть через Сеть) - оттуда видны скульптуры на крыше дворца.

Сейчас Любовь Ефимовна при помощи Google-панорам гуляет по улицам Барселоны, рассматривая дома, выстроенные Антонио Гауди. В планах у нее Париж и Лондон.

"Меня больше интересует не искусство в музеях, а природа, архитектура, декор, - говорит она. - Хочу заглянуть в Виндзорский дворец, посмотреть, как там королева живет".

Кстати, если кому-то еще интересно, как поживает Елизавета II, увидеть это можно здесь.

Верхом на капоте

Кроме улиц, дворцов и музеев есть еще масса интересных мест, о существовании которых мы даже не догадываемся. Увидеть их поможет сервис "Секретная дверь".

Он отправляет виртуального путешественника в случайное, но любопытное место: это может быть пустыня, заброшенная школа в Японии или чей-то уютный кабинет во Франкфурте. Понять, куда именно вы попали, можно, нажав на значок Google в верхнем левом углу.

Портал "Вид из окна" демонстрирует пейзажи, открывающиеся из самых разных окон в разных странах - большинство еще и со звуком. Сориентироваться помогает пояснительная надпись в верхнем правом углу экрана.

Еще один ресурс предлагает прокатиться в машине (можно даже на капоте) по улицам 55 крупнейших городов мира под местное радио. Правда, повертеть головой не получится. Зато видео долгие, подробные и на многих отмечены попадающиеся по дороге достопримечательности.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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