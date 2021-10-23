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23.10.2021 12:12
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 7 803 новых случая заражения COVID-19. За сутки госпитализирован 1 721 человек. На ИВЛ находится 705 человек.

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В городе выздоровели еще 3 986 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 556 721. В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

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