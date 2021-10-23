Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся тепло и солнце

В начале следующей недели в Москву придет антициклон, в связи с чем прекратятся осадки и выглянет солнце. Об этом "Вечерней Москве" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В первые три дня недели дневная температура будет в диапазоне двух-четырех градусов, а ночью - от нуля до минус двух.

С четверга жителей столицы ожидает понижение атмосферного давления, увеличится вероятность дождей, но температура продолжит расти.

"В пятницу, 29 октября, ожидается малооблачная погода, ночью и днем плюс 2-4 градуса, ветер будет дуть слабый", - уточнила синоптик.

По словам Поздняковой, такая же погода сохранится и в следующие выходные.