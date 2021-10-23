В крупнейшем воронежском приюте нашли мертвыми 16 собак

В Воронеже в частном приюте для собак "Дора" погибли 16 собак. Полиция начала проверку гибели животных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД по региону.

Владелец приюта Юрий Шамарин в пятницу обнаружил погибшими 16 животных, у которых, по его словам, обнаружены и резаные, и огнестрельные раны. Погибшие собаки отправлены на экспертизу в областную ветеринарную станцию.

Как написал Юрий Шамарин на странице приюта в соцсети, в приют приезжал участковый и дежурный отдела полиции.

Приют "Дора" - крупнейший в Воронежской области приют для собак, сейчас там около 1 100 питомцев. Муниципального приюта в Воронеже нет.