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23.10.2021 12:36
Рубрика: Происшествия

В крупнейшем воронежском приюте нашли мертвыми 16 собак

Текст: Елена Шулепова (Воронеж)

В Воронеже в частном приюте для собак "Дора" погибли 16 собак. Полиция начала проверку гибели животных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД по региону.

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Владелец приюта Юрий Шамарин в пятницу обнаружил погибшими 16 животных, у которых, по его словам, обнаружены и резаные, и огнестрельные раны. Погибшие собаки отправлены на экспертизу в областную ветеринарную станцию.

Как написал Юрий Шамарин на странице приюта в соцсети, в приют приезжал участковый и дежурный отдела полиции.

Приют "Дора" - крупнейший в Воронежской области приют для собак, сейчас там около 1 100 питомцев. Муниципального приюта в Воронеже нет.

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