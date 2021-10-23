В Курской области выявили продажу поддельных QR-кодов о вакцинации

В Курской области начались проверки случаев продажи медиками QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Глава региона заявил в эфире телеканала "Россия-24", что такие факты обнаружились в трех районах области.

По словам курского губернатора Романа Старовойта, с момента введения требований к QR-кодам две недели назад, в соцсетях появилась масса предложений о продаже их подделок. "За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трех районах области", - цитирует Старовойта ТАСС.

Он также сообщил, что половина больных коронавирусом заявили, что заболели после вакцинации. Однако на деле оказалось, что прививок от COVID-19 они не делали.

По данным оперштаба на 23 октября, в Курской области всего зарегистрировано 63 564 (+310) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 021 человек, на ИВЛ - 158 (6 - инвазивная, 152 - неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1 573 человека (+6; мужчины 64, 66, 67, 70 лет; женщины 60, 71 год), причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 454 587 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) - 417 035.