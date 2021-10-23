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Рубрика: Общество

На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры

Текст: Ольга Журман

После заседания оперативного штаба по COVID-19 в Камчатском крае введены QR-коды и ряд других ограничений. Среди них запрет на посещение детьми торговых центров без взрослых, отстранение невакцинированных чиновников от работы, перевод пожилых людей на дистанционную работу. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

С 8 ноября на предприятиях всем форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет. Но вакцинированные или перенесшие заболевание могут продолжить работу.

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По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, в органах госвласти с 15 ноября от работы будут отстранены сотрудники, которые не прошли вакцинацию, не перенесшие заболевание и не имеющие медицинского отвода. Им не будет сохранена заработная плата до момента улучшения эпидобстановки.

- Вакцинация сотрудников государственной власти служит примером их ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, - считает губернатор.

На Камчатке с 30 октября по 7 ноября 2021 года установлены каникулы для школьников. В детских садах будут работать дежурные группы.

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На заседании оперативного штаба было объявлено о введении с 30 октября системы QR-кодов во многих учреждениях региона. Это позволит продолжить работу предприятиям региона.

Губернатор просит жителей края отнестись к вводимым мерам с пониманием.

- Это позволит позаботиться о вашем здоровье и предотвратить рост заболеваемости, а, значит, сохранить жизни и здоровье. Ничего важнее этого для нас нет, и из этого приоритета будем исходить в дальнейшем, - сказал Солодов.

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