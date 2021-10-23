На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально

Сделавших прививку от COVID-19 пенсионеров власти Сахалинской области поддерживают материально, сообщается на сайте губернатора и правительства области.

Соцподдержка в виде выплаты 1 тысячи рублей для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса, начала действовать в регионе с 23 октября.

Ранее с инициативой о создании фонда помощи пенсионерам, как наиболее уязвимой категории граждан, и выплаты им тысячи рублей при прохождении вакцинации выступило бизнес-сообщество региона. Предполагалось, что поддержка начнется с 25 октября.

- Мы не будем дожидаться 25 октября. Люди приходят каждый день на прививочные пункты. Поэтому приняли решение ускорить сроки выплат, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Сейчас в области действуют 98 передвижных точек вакцинации от коронавируса. Пенсионеру, пришедшему на вакцинацию, достаточно написать заявление о перечислении выплаты.

- У нас существует благотворительный фонд "Будущее вместе", он успешно отработал в регионе в 2020 году, когда наступила пандемия. И сейчас предприниматели решили поддержать пенсионеров, которые не смогли привиться до сегодняшнего дня, - рассказала президент Сахалинской торгово-промышленной палаты Галина Дзюба.

Между тем

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 23 октября подписал постановление о введение в крае QR-кодов для посещения массовых мероприятий и сфер услуг. Документ вступает в силу с 25 октября.