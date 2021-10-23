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23.10.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде

На железнодорожном переезде станции Ледяная в Свободненском районе Амурской области водитель грузовика выехал на путь прямо перед приближающимся грузовым поездом. В результате с рельсов сошли локомотив и 14 вагонов, погиб один человек.

В Кузбассе сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Как пояснили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, машинист поезда попытался затормозить, но расстояние было слишком маленьким, и трагедию предотвратить не удалось.

Водитель грузовика погиб, пострадавшую локомотивную бригаду отвезли в больницу. По сообщению регионального МЧС, машиниста пришлось извлекать из локомотива пожарным.

Ликвидацией последствий ЧП занимается оперативный штаб. Из-за аварии может нарушиться расписание поездов. Уже задерживается пассажирский поезд №8 Омск - Владивосток.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область РГ-Видео

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