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23.10.2021 08:40
Рубрика: Власть

В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды

С 25 октября в Забайкальском крае начнет действовать система QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Теперь в музеях, театрах, кинотеатрах, санаториях, гостиницах надо будет предъявить либо QR-код, либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо надо будет предъявить справку, подтверждающие перенесенное заболевание.

Сейчас в больницах Забайкальского края в тяжелом состоянии находятся 156 человек с COVID-19, из них - 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В регионе запретили проводить банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы.

В регионах Власть Работа власти Регионы ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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