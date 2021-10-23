В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды

С 25 октября в Забайкальском крае начнет действовать система QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Теперь в музеях, театрах, кинотеатрах, санаториях, гостиницах надо будет предъявить либо QR-код, либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо надо будет предъявить справку, подтверждающие перенесенное заболевание.

Сейчас в больницах Забайкальского края в тяжелом состоянии находятся 156 человек с COVID-19, из них - 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В регионе запретили проводить банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы.