В Чебоксарах тиктокер на BMW чуть не задавил полицейского

Жителя Чебоксар задержали за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Ранее на молодого человека было составлено пять административных протоколов за нарушение ПДД.

Как сообщает СУ СК по Чувашии, в полицию поступило сообщение о том, что посредине проезжей части в центре Чебоксар стоит BMW с откидным верхом, в нем играет музыка с нецензурной бранью, а девушки танцуют стриптиз. Сам водитель при этом раздает листовки с рекламой стриптиз-клуба. На вызов приехали сотрудники ППС. Один из полицейских встал перед капотом иномарки. В это время водитель резко тронулся и чуть не задавил полицейского.

Когда водителя BMW задержали, оказалось, что за рулем находился 24-летний чебоксарец, ранее судимый за осквернение символов воинской славы России. В прошлом году он пожарил сосиски на Вечном огне у монумента Воинской славы, снял это на видео и выложил у себя в TikTok. В августе этого года его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

В результате медицинского обследования у молодого человека были обнаружены признаки клинического, возможно, наркотического опьянения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, следователи решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.