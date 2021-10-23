В Саратове школьница попала в больницу после отравления алкоголем

В Саратове школьница попала в больницу с признаками отравления алкоголем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, сообщение о госпитализации девочки, 2007 года рождения, "предположительно с алкогольным отравлением", поступило в субботу в дежурную часть полиции.

- Полицией проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры Заводского района Саратова, - сообщает ведомство.

Правоохранители обещают дать оценку "соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", а также исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.