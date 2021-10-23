Жителей Удмуртии не пустят в торговые центры без QR–кода

В Удмуртии вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Бречалов. Уже с 25 октября в республике прекращается работа предприятий общепита в торгово-развлекательных центрах, а в спортзалы и бассейны будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

С 30 октября QR-коды понадобятся всем посетителям торговых центров, кафе, салонов красоты. Детей без сопровождения взрослых туда не пустят, при этом для несовершеннолетних ПЦР - тесты не обязательны, пояснили в правительстве региона.

Детские сады с понедельника начнут работать только в режиме дежурных групп. Школы, СПО, вузы и учреждения допобразования уйдут на дистанционное обучение. В МФЦ примут только по предварительной записи, а невакцинированных отправят в отдельную очередь.

Граждане 60 лет и старше с 30 октября обязаны соблюдать режим самоизоляции, говорится в распоряжении. Исключение только для медиков или незаменимых для предприятий сотрудников. Касается это всех, или только тех, кто не привит, в документе не уточняется.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Глава региона Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте добавил, что вернуться к привычной жизни республика сможет, когда будет сформирован коллективный иммунитет, то есть вакцину получат 80 процентов жителей. Сейчас привита половина от нужного количества - 467 тысяч человек.