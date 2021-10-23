Жителей Удмуртии не пустят в торговые центры без QR–кода

Новости

Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках 20:40
"Фиорентина" планирует избавиться от Кокорина 20:11
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине 19:29
Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев умер в США 18:30
Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской 18:25
США запустят новую лунную программу в феврале 2022 года 18:19
"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию 17:48
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ 17:34
Русский Халк установил новый рекорд: Отбуксирован 14-тонный КамАЗ 17:24
Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября 16:48
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 16:38
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 16:28
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 16:18
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 16:08
В Москве резко ухудшится погода 16:02
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 15:56
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 15:24
Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 20:07
Рубрика: Общество

Жителей Удмуртии не пустят в торговые центры без QR–кода

Текст: Оксана Ильина

В Удмуртии вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Бречалов. Уже с 25 октября в республике прекращается работа предприятий общепита в торгово-развлекательных центрах, а в спортзалы и бассейны будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

Фото: Константин Завражин/РГ
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 45,7%

С 30 октября QR-коды понадобятся всем посетителям торговых центров, кафе, салонов красоты. Детей без сопровождения взрослых туда не пустят, при этом для несовершеннолетних ПЦР - тесты не обязательны, пояснили в правительстве региона.

Детские сады с понедельника начнут работать только в режиме дежурных групп. Школы, СПО, вузы и учреждения допобразования уйдут на дистанционное обучение. В МФЦ примут только по предварительной записи, а невакцинированных отправят в отдельную очередь.

Граждане 60 лет и старше с 30 октября обязаны соблюдать режим самоизоляции, говорится в распоряжении. Исключение только для медиков или незаменимых для предприятий сотрудников. Касается это всех, или только тех, кто не привит, в документе не уточняется.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Глава региона Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте добавил, что вернуться к привычной жизни республика сможет, когда будет сформирован коллективный иммунитет, то есть вакцину получат 80 процентов жителей. Сейчас привита половина от нужного количества - 467 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине
За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности