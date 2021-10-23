Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с COVID-19

Глава администрации Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с COVID-19. Мэр на своей странице в Instagram поделился фотографией из больничной палаты и пожелал землякам беречь себя.

- Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье - благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй, - подписал под фото Анатолий Локоть.

Ранее местные издания отметили, что градоначальник отменил традиционный "час прессы" - еженедельную конференцию с журналистами. Кроме того Анатолий Локоть не принял участие в инспекции по завершении ремонта дороги на улице Титова.