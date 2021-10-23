В медицинском вузе Петербурга накрыли пункт фиктивной вакцинации

При одном из медицинских вузов Северной столицы выявили и закрыли пункт фиктивной вакцинации от коронавируса. В следствии полагают, что участники преступной схемы оформляли за деньги документы о сделанных прививках, а саму вакцину уничтожали.

По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в схеме участвовал врач и три медсестры. ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД указывает, что фигурантами уголовного дела являются пять человек.

Пока следствие располагает данными о 12 фальшивых вакцинациях, за которые участники группы общей сложности получили 100 тысяч рублей.

Все покупатели получили на руки также справки о том, что они якобы сделали прививку, - это было записано в электронных реестрах, на основании которых выдаются QR-коды.

Уголовное дело возбуждено по статье "получение взятки". Сейчас выявляются все пациенты, которые проходили через эту медицинскую бригаду.