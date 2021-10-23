В девятиэтажке Астрахани сорвался лифт, где ехала семья с детьми

В Кировском районе Астрахани, на улице Куликова в девятиэтажном доме у лифта во время движения оборвался трос. В это время в кабине ехала семья с двумя маленькими детьми.

К счастью, при падении лифт застрял в шахте на уровне третьего этажа, поэтому никто из пассажиров не пострадал. Однако глава семьи долгое время не мог вызвать представителей обслуживающей организации и позвонил в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УВД области, на место происшествия немедленно выехал наряд ППС, после чего семью оперативно эвакуировали. В настоящее время эксплуатация лифта прекращена.

По факту ЧП прокуратура области начала проверку, в ходе которой ведомство даст оценку соблюдения жилищного законодательства.