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23.10.2021 20:15
Рубрика: Происшествия

В девятиэтажке Астрахани сорвался лифт, где ехала семья с детьми

Текст: Наталья Коротченко

В Кировском районе Астрахани, на улице Куликова в девятиэтажном доме у лифта во время движения оборвался трос. В это время в кабине ехала семья с двумя маленькими детьми.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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К счастью, при падении лифт застрял в шахте на уровне третьего этажа, поэтому никто из пассажиров не пострадал. Однако глава семьи долгое время не мог вызвать представителей обслуживающей организации и позвонил в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УВД области, на место происшествия немедленно выехал наряд ППС, после чего семью оперативно эвакуировали. В настоящее время эксплуатация лифта прекращена.

По факту ЧП прокуратура области начала проверку, в ходе которой ведомство даст оценку соблюдения жилищного законодательства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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